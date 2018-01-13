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| | УЕФА продолжает расследование допингового дела Насри

УЕФА продолжает расследование допингового дела Насри

Сегодня, 05:40
УЕФА продолжит расследование против Насри, которого подозревают в употреблении допинга. Об этом рассказали футбольные чиновники.

УЕФА продолжает расследование допингового дела Насри

 

Арбитражный суд Лозанны не принял апелляцию Самира Насри, оставив в силе решение УЕФА, ранее отказавшего игроку в получении документа на применение запрещенных химических веществ. В настоящее время полузащитник играет в Турции, год назад он попросил у УЕФА разрешить пользоваться ему допингом, но получил отказ.

Спустя время футбольная организация получила оповещение, что Насри подал заявление в Лозаннский арбитражный суд, но в конце ушедшего года суд вынес вердикт об отклонении жалобы хавбека. Отмечается также, что чиновники УЕФА продолжают вести расследование по делу бывшего игрока лондонского "Арсенала".

Самир Насри прославился игрой в "Марселе" и английских командах. На его счету 41 матч в майке французской сборной, несмотря на свое арабское происхождение.
Никита Готский
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