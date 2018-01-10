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| | Отец бойца Нурмагомедова рассказала о проблемах с весом у сына

Отец бойца Нурмагомедова рассказала о проблемах с весом у сына

Вчера, 21:59
Отец и наставник российского бойца смешанных видов единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о том, что его сын весил после боя с бразильцем Эдосом Барбозой всего 79 килограммов.

Отец бойца Нурмагомедова рассказала о проблемах с весом у сына

 

По словам Абдулманапа, спортсмен скоро восстановится после поединка и начнет набирать массу тела. По мнению тренера, Нурмагомедов больше никогда не будет весить более 84 килограммов. Ранее российского бойца обвинял его американский коллега Тони Фергюсон в медлительности из-за избыточной массы. Папа Нурмагомедова говорит, что чемпион Фергюсон и Конор Макгрегор, который потерял титул лучшего в UFC после того, как решил сразиться с боксером Флойдом Мейвезером, предпочитают встретиться несколько десятков раз друг с другом, чем померятся силами с российским бойцом.

Нурмагомедов дрался с Барбозой, когда его супруга рожала, а Макгрегор чуть не покинул спорт, когда узнал, что его любимая в положении. По мнению Абдулманапа, менеджеры ирландца придумывают отговорки, дабы не состоялся бой с россиянином.
Домбровский Сергей
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