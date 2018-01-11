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| | Лидеры «Реала» выступили против Роналду и его эгоизма

Лидеры «Реала» выступили против Роналду и его эгоизма

Сегодня, 02:30
Против лучшего футболиста прошлого года начали выступать игроки мадридского «Реала». Им не нравится поведение и эгоизм Криштиану Роналду.

Лидеры «Реала» выступили против Роналду и его эгоизма

 

В одном из самых сильных клубов мира назревает серьезный внутренний конфликт. Мадридский «Реал» показывает не самую сильную игру в нынешнем розыгрыше Чемпионата Испании. Еще больше усугубляет состояние клуба психологическое состояние футболистов.

В СМИ уже давно начали обсуждать уход Роналду из «Реала». Недавно сообщили, что португалец сам попросил выставить его на трансфер, но продать не дороже, чем за 100 миллионов евро (сума отступных в его контракте составляет полмиллиарда евро).

Теперь появилась информация, что несколько ключевых игроков мадридского клуба выступают против обладателя пяти Золотых мячей. Среди них есть даже Серхио Рамос, Иско и Маркос Асенсио. Футболистам надоело поведение Криштиану, а точнее его эгоизм и эгоцентризм. Он любит концертировать свое внимание на себе и заявлять, что он самый лучший футболист планеты за все существование этого спорта.

Подобный конфликт может закончиться отстранением португальца от игр и скорой его продажей. Роналду уже выполнилось 32 года и он не молодеет.

В этом сезоне «сливочные» занимают 4 место в испанском чемпионате после 17 игр. Криштиану Роналду смог забить только 4 гола. Это один из самых низких его показателей за всю карьеру игры в составе «Реала».
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