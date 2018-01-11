Лидеры «Реала» выступили против Роналду и его эгоизма

В одном из самых сильных клубов мира назревает серьезный внутренний конфликт. Мадридский «Реал» показывает не самую сильную игру в нынешнем розыгрыше Чемпионата Испании. Еще больше усугубляет состояние клуба психологическое состояние футболистов.
В СМИ уже давно начали обсуждать уход Роналду из «Реала». Недавно сообщили, что португалец сам попросил выставить его на трансфер, но продать не дороже, чем за 100 миллионов евро (сума отступных в его контракте составляет полмиллиарда евро).
Теперь появилась информация, что несколько ключевых игроков мадридского клуба выступают против обладателя пяти Золотых мячей. Среди них есть даже Серхио Рамос, Иско и Маркос Асенсио. Футболистам надоело поведение Криштиану, а точнее его эгоизм и эгоцентризм. Он любит концертировать свое внимание на себе и заявлять, что он самый лучший футболист планеты за все существование этого спорта.
Подобный конфликт может закончиться отстранением португальца от игр и скорой его продажей. Роналду уже выполнилось 32 года и он не молодеет.
В этом сезоне «сливочные» занимают 4 место в испанском чемпионате после 17 игр. Криштиану Роналду смог забить только 4 гола. Это один из самых низких его показателей за всю карьеру игры в составе «Реала».