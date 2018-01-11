Лидеры «Реала» выступили против Роналду и его эгоизма

Против лучшего футболиста прошлого года начали выступать игроки мадридского «Реала». Им не нравится поведение и эгоизм Криштиану Роналду.

В одном из самых сильных клубов мира назревает серьезный внутренний конфликт. Мадридский «Реал» показывает не самую сильную игру в нынешнем розыгрыше Чемпионата Испании. Еще больше усугубляет состояние клуба психологическое состояние футболистов.В СМИ уже давно начали обсуждать уход Роналду из «Реала». Недавно сообщили, что португалец сам попросил выставить его на трансфер, но продать не дороже, чем за 100 миллионов евро (сума отступных в его контракте составляет полмиллиарда евро).Теперь появилась информация, что несколько ключевых игроков мадридского клуба выступают против обладателя пяти Золотых мячей. Среди них есть даже Серхио Рамос, Иско и Маркос Асенсио. Футболистам надоело поведение Криштиану, а точнее его эгоизм и эгоцентризм. Он любит концертировать свое внимание на себе и заявлять, что он самый лучший футболист планеты за все существование этого спорта.Подобный конфликт может закончиться отстранением португальца от игр и скорой его продажей. Роналду уже выполнилось 32 года и он не молодеет.В этом сезоне «сливочные» занимают 4 место в испанском чемпионате после 17 игр. Криштиану Роналду смог забить только 4 гола. Это один из самых низких его показателей за всю карьеру игры в составе «Реала».