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| | Юсупов тренируется по 6 часов в день после травмы

Юсупов тренируется по 6 часов в день после травмы

Вчера, 22:20
Артур Юсупов, главный полузащитник, временно играющий за «Ростов», ещё в октябре прошлого года получил серьёзную травму колена, после которой даже не присутствовал на тренировках.

Юсупов тренируется по 6 часов в день после травмы

 

Однако не так давно молодой человек поделился в своём Instagram информацией о том, что он уже вернулся к тренировкам и полностью восстановился после травмы. Футболист отметил, что он тренируется по 6 часов в день, что бы вернуть свою прошлую форму и сравнивает себя с Рокки Бальбоа. Юсупов жалуется, что у него сил хватает только для того что бы дойти до кровати.

После полученной травмы врачи прогнозировали, что на полное восстановление полузащитнику «Зенита» понадобится не менее полугода, однако к тренировкам Юсупов приступил уже спустя 3 месяца.
Валерия Голицына
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