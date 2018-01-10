Юсупов тренируется по 6 часов в день после травмы

Артур Юсупов, главный полузащитник, временно играющий за «Ростов», ещё в октябре прошлого года получил серьёзную травму колена, после которой даже не присутствовал на тренировках.

Валерия Голицына

Однако не так давно молодой человек поделился в своём Instagram информацией о том, что он уже вернулся к тренировкам и полностью восстановился после травмы. Футболист отметил, что он тренируется по 6 часов в день, что бы вернуть свою прошлую форму и сравнивает себя с Рокки Бальбоа. Юсупов жалуется, что у него сил хватает только для того что бы дойти до кровати.После полученной травмы врачи прогнозировали, что на полное восстановление полузащитнику «Зенита» понадобится не менее полугода, однако к тренировкам Юсупов приступил уже спустя 3 месяца.