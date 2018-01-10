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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Лукаку примкнул к «Манчестер Юнайтед», поверив в предсказание вуду

Лукаку примкнул к «Манчестер Юнайтед», поверив в предсказание вуду

Сегодня, 12:32
Звёздный форвард Ромелу Лукаку примкнул к профессиональному футбольному клубу «Манчестер Юнайтед», покинув «Эвертон», из-за того, что поверил в предсказание относительно его дальнейшей судьбы.

Лукаку примкнул к «Манчестер Юнайтед», поверив в предсказание вуду

 

Фархад Мошири, владеющий футбольным клубом «Эвертон» рассказал о том, что всеми силами в течение двух лет он пытался удержать звёздного нападающего в клубе. Помимо общения с самим футболистом, владельцу клуба приходилось выходить на весьма тесный контакт не только с его агентом, но и с членами его семьи. Однако, по словам Фархада, данные старания помогли удержать форварда лишь на год. Мошири заметил, что Ромелу покинул клуб не смотря на то, что «Эвертон» смог побить весьма щедрое предложение, исходящее от клуба «Челси».

Фархад объяснил, что во время переговоров о возможном обмене футболисту позвонила его мать, которая поделилась с сыном своим откровением, открывшемся ей после совершения паломничества. Мать убедила сына в том, что получила предсказание, по которому Лукаку должен был перейти именно в «Челси».
Александр Вест
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