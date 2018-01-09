Основной игрок сборной Гондураса Хуан Гарсия скончался от лейкемии

В ночь на 9 января не стало основного защитника сборной Гондураса Хуана Карлоса Гарсии. Футболист на протяжении трех лет боролся с раком крови.

На своей родине в 29-летнем возрасте умер от рака крови Хуан Карлос Гарсия. Футболиста не стало в ночь на 9 января.За свою недолгую футбольную карьеру защитник успел поиграть в Аргентине, Англии и Испании. В Европу гондурасец перебрался в 2013 году. Тогда его заметили скауты английского «Уигана» во время игры за аргентинскую «Олимпию». С англичанами игрок подписал трехлетний контракт, но так и не сыграл за клуб. Через год он перешел в испанский клуб «Тенерифе» на правах аренды. Там он тоже не стал основным игроком.В 2015 году футболисту поставили страшный диагноз – лейкемия. На протяжении трех лет он боролся с недугом. В 2016 году истек срок контракта с «Уиганом», но Хуану разрешили остаться в Великобритании на период лечения. В прошлом году он решил вернуться на родину, где и скончался в ночь на вторник.Вопреки не совсем удачной клубной карьеры, Хуан Гарсия смог стать основным игроком сборной Гондураса. За национальную команду он провел 39 игр. В 2013 году в матче против США Гарсия красивым ударом через себя забил единственный гол в карьере за сборную. Благодаря этому голу Гондурас победил США в матче квалификации к ЧМ 2014.