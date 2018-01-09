21-летний российский вратарь может стать лучшим голкипером Швейцарии

Талантливый российский вратарь Антон Митрюшкин претендует стать лучшим вратарем Чемпионата Швейцарии по футболу.

Россиянин стал одним из претендентов на ежегодную премию Суперлиги Швейцарии. Вскоре будет составлена символическая сборная лучших игроков чемпионата. На победу в звании лучшего вратаря претендуют три игрока, в числе которых есть 21-летний россиянин.Антон Митрюшкин выступает за швейцарский «Сьон» с 2016, когда перешел на правах свободного агента из московского «Спартака». Москвичи не продлили соглашение с талантливым вратарем и бесплатно отдали его в Швейцарию. За «красно-белых» Митрюшкин сыграл только три матча, в которых пропустил пять голов.Игровая карьера амбициозного вратаря кардинально изменилась в швейцарском «Сьоне». Там он в первом сезоне стал основным вратарем. В нынешнем сезоне во втором туре чемпионата, Митрюшкин вышел на игру в качестве капитана команды. Он стал самым молодым капитаном в истории «Сьона». В 58 играх за команду он пропустил 91 гол. Такой показатель не слабый для вратаря, играющий за клуб, который занимает последнее место в лиге.В 2013 году с его помощью юношеская сборная России выиграла Чемпионат Европы. Тогда Митрюшкина признали лучшим игроком турнира. Вратарь дважды спасал команду в серии пенальти на стадии плей-офф турнира.