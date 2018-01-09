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| | 21-летний российский вратарь может стать лучшим голкипером Швейцарии

21-летний российский вратарь может стать лучшим голкипером Швейцарии

Вчера, 18:36
Талантливый российский вратарь Антон Митрюшкин претендует стать лучшим вратарем Чемпионата Швейцарии по футболу.

21-летний российский вратарь может стать лучшим голкипером Швейцарии

 

Россиянин стал одним из претендентов на ежегодную премию Суперлиги Швейцарии. Вскоре будет составлена символическая сборная лучших игроков чемпионата. На победу в звании лучшего вратаря претендуют три игрока, в числе которых есть 21-летний россиянин.

Антон Митрюшкин выступает за швейцарский «Сьон» с 2016, когда перешел на правах свободного агента из московского «Спартака». Москвичи не продлили соглашение с талантливым вратарем и бесплатно отдали его в Швейцарию. За «красно-белых» Митрюшкин сыграл только три матча, в которых пропустил пять голов.

Игровая карьера амбициозного вратаря кардинально изменилась в швейцарском «Сьоне». Там он в первом сезоне стал основным вратарем. В нынешнем сезоне во втором туре чемпионата, Митрюшкин вышел на игру в качестве капитана команды. Он стал самым молодым капитаном в истории «Сьона». В 58 играх за команду он пропустил 91 гол. Такой показатель не слабый для вратаря, играющий за клуб, который занимает последнее место в лиге.

В 2013 году с его помощью юношеская сборная России выиграла Чемпионат Европы. Тогда Митрюшкина признали лучшим игроком турнира. Вратарь дважды спасал команду в серии пенальти на стадии плей-офф турнира.
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