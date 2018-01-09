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| | Умер обладатель Кубка СССР по футболу 1984 года Валерий Матюнин

Умер обладатель Кубка СССР по футболу 1984 года Валерий Матюнин

Сегодня, 14:10
Девятого декабря в возрасте 57 лет умер обладатель Кубка СССР по футболу 1984 года Валерий Матюнин. Он получил трофей, выступая за клуб «Динамо» из Москвы. Информацию о случившемся сообщают столичные СМИ.

Умер обладатель Кубка СССР по футболу 1984 года Валерий Матюнин

 

Валерий Матюнин играл в «Динамо» семь лет в 80-е года XX века. За время своего пребывания в команде футболист стал обладателем Кубка СССР. Профессиональную карьеру игрока Матюнин завершил в 35 лет в 1995 году. Затем еще десять лет занимался судейством. Сын спортсмена пошел по стопам отца, решив связать свою жизнь с этой популярной игрой. Алексей Матюнин, как и его отец, является арбитром.

Валерий Матюнин впервые вышел на поле в составе «Динамо» в высшей лиге страны в 1979 году. Тогда москвичи встречались с игроками «Черноморца» из Одессы. В памятном матче 1984 года, когда «Динамо» завоевал Кубок СССР, команда оказалась сильнее клуба «Зенит» из Петербурга. Москвичи выиграли со счетом 2:0. Валерий Матюнин выступал в команде победителей.
Домбровский Сергей
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