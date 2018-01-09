Трудности перевода: Александр Овечкин в интервью перепутал слова «shot» и «shit»

Известный хоккеист Александр Овечкин, представляющий американский профессиональный хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз», в интервью перепутал слова «shot» и «shit», чем весьма рассмешил всех журналистов.

Отметим, что перед интервью Овечкин в матче с хоккейным клубом «Сент-Луис» отметился голевой передачей, а также оформил шайбу в ворота соперников, которая стала для российского хоккеиста уже 27-1 в нынешнем сезоне.

Александр Вест

На просторах популярного видеохостинга YouTube было обнародовано видео, на котором Александр Овечкин даёт послематчевое интервью. Многих пользователей во всемирной Сети, как и журналистов развеселил момент, когда спортсмен, анализируя сыгранный матч, перепутал слова «shit» и «shot». Овечкин хотел сказать, что у него был шанс нанести удар, а произнёс совсем другое слово. Данный инцидент весьма развеселил всех журналистов, присутствующих на послематчевом интервью, а также самого хоккеиста, который шутливо заметил, что особой разницы между словами нет.