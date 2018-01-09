На просторах популярного видеохостинга YouTube было обнародовано видео, на котором Александр Овечкин даёт послематчевое интервью. Многих пользователей во всемирной Сети, как и журналистов развеселил момент, когда спортсмен, анализируя сыгранный матч, перепутал слова «shit» и «shot». Овечкин хотел сказать, что у него был шанс нанести удар, а произнёс совсем другое слово. Данный инцидент весьма развеселил всех журналистов, присутствующих на послематчевом интервью, а также самого хоккеиста, который шутливо заметил, что особой разницы между словами нет.
Трудности перевода: Александр Овечкин в интервью перепутал слова «shot» и «shit»Сегодня, 14:05
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