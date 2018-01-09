Иван Ургант будет ведущим на Матче звёзд в Петербурге

В преддверии Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ стало известно, что ведущим турнира станет приглашённая телевизионная звезда Иван Ургант. Помимо звёздного ведущего организаторы мероприятия готовят массу сюрпризов.

Александр Вест

В скором времени в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге пройдёт множество запланированных мероприятий в рамках проведения Матча всех звёзд, а также «Финала четырёх» от Единой Лиги ВТБ. Сергей Кущенко, являющийся президентом запланированного турнира, предупредил о высоком спросе на билеты, которые в скором времени могут закончиться. Кущенко посоветовал всем желающим попасть на данное мероприятие запастись билетами заранее в связи с ожидающимся дефицитом, тем более, что вести шоу будет Иван Ургант.Организаторы турнира обещают зрителям множество различных сюрпризов, однако, все тонкости и особенности мероприятия пока не раскрываются. Кущенко отметил, что в этом году атмосфера праздника должна соответствовать прошлогоднему торжеству.