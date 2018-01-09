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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Иван Ургант будет ведущим на Матче звёзд в Петербурге

Иван Ургант будет ведущим на Матче звёзд в Петербурге

Сегодня, 12:35
В преддверии Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ стало известно, что ведущим турнира станет приглашённая телевизионная звезда Иван Ургант. Помимо звёздного ведущего организаторы мероприятия готовят массу сюрпризов.

Иван Ургант будет ведущим на Матче звёзд в Петербурге

 

В скором времени в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге пройдёт множество запланированных мероприятий в рамках проведения Матча всех звёзд, а также «Финала четырёх» от Единой Лиги ВТБ. Сергей Кущенко, являющийся президентом запланированного турнира, предупредил о высоком спросе на билеты, которые в скором времени могут закончиться. Кущенко посоветовал всем желающим попасть на данное мероприятие запастись билетами заранее в связи с ожидающимся дефицитом, тем более, что вести шоу будет Иван Ургант.

Организаторы турнира обещают зрителям множество различных сюрпризов, однако, все тонкости и особенности мероприятия пока не раскрываются. Кущенко отметил, что в этом году атмосфера праздника должна соответствовать прошлогоднему торжеству.
Александр Вест
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