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| | Японского спортсмена дисквалифицировали на 8 лет за то, что он подсыпал допинг конкуренту

Японского спортсмена дисквалифицировали на 8 лет за то, что он подсыпал допинг конкуренту

Сегодня, 10:10
Спортсмена из Японии Ясухиро Судзуки национальный спортивный комитет дисквалифицировал на восемь лет за то, что тот подсыпал допинговые препараты своему сопернику Сэйдзи Комацу.

Японского спортсмена дисквалифицировали на 8 лет за то, что он подсыпал допинг конкуренту

 

Допинговый скандал случился и в Японии. В конце прошлого года 25-летний каноист Сэйдзи Комацу был обвинен и осужден за прием допинговых препаратов на Чемпионате Японии по гребле. Молодой спортсмен оспорил решение суда.

После более глубокого расследования оказалось, что один из главных конкурентов на путевку на Олимпийские игры Ясухиро Судзуки подсыпал спортсмену запрещённые препараты. 32-летний Ясухиро подобным образом пытался избавиться от более молодого соперника.

После выяснения всех деталей, суд пересмотрел дело. Комацу был оправдан и реабилитирован. Спортсмен сможет поучаствовать в отборе на олимпиаду. Судзуки признали виновным. Вследствие чего его решили отстранить от спорта на 8 лет.

Ранее, 32-летний каноист уже был уличен в неспортивном поведении. Его замечали на кражах спортивного инвентаря других спортсменов.
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