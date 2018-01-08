Исследование: Неймар Сантос оказался самым дорогим в мире футболистом

Согласно исследованию CIES' Football Observatory, нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар Сантос оказался самым дорогим в мире футболистом. Его трансферную стоимость оценили в 213 млн евро.

Яна Татьянина

Стоимость футболистов 5 ведущих чемпионатов Европы вычислили, опираясь на возраст, позиции на поле, контрактные сроки, результативность и мировой статус. Второе место в рейтинге отдали Лионелю Месси, нападающему "Барселоны" - он стоит 202,2 млн евро. На 3-й позиции - Харри Кейн, форвард "Тоттенхейма", его оценили в 194,7 млн евро.В 5-ке - нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (192,5 млн евро), нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала (174,6 млн евро). Криштиану Роналду, звёздный игрок "Реала" и португальской сборной, занял 49-ю строчку. Лучшего футболиста 2017 оценили в 80,4 млн евро. В рейтинге нет ни одного россиянина.