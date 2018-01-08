На ЧЕ по конькобежному спорту вместе стартуют Кулижников и Юсков

7 января в Коломне финиширует Чемпионат Европы по конькобежному спорту. Гонку подытожат командные состязания на короткие дистанции и масс-старт.

Дарья Светозарова

Россия в женском командном забеге будет представлена Ольгой Граф, Екатериной Шиховой, Натальей Ворониной и Анной Юраковой. Спортсменки из РФ будут бежать вместе с польскими конькобежками. Из мужчин в этом же состязании побегут Сергей Грязцов, Данил Синицин, Данила Семериков и Александр Румянцев.В командном забеге на короткую дистанцию от России примут участие Екатерина Шихова Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Елизавета Казелина. Их соперницами станут конькобежки из Нидерландов. В этом же виде состязаний от мужчин за Россию побегут Павел Кулижников, Денис Юсков, Руслан Мурашов и Алексей Есин. Вместе с ними побегут поляки.В масс-старте среди представительниц прекрасного пола от России будут бежать Елизавета Казелина и Виктория Филюшкина. В забеге среди мужчин от РФ примут участие Руслан Захаров и Данила Семериков.