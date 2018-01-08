Женская сборная России по биатлону поднялась на 4 место Кубка мира

Биатлонистки российской сборной упустили подиум на эстафете Кубка мира. При этом они поднялись на четвертое место после четвертого этапа первенства.

Никита Готский

Национальная команда России расположилась на четвертом месте в немецком Оберхофе, лучшей из отечественных биатлонисток в спринте оказалась Екатерина Орлова-Перхт. На сегодня российская сборная имеет в собственном активе 2661 балл, после третьего раунда Кубка мира во Франции она находилась на шестом месте. Лидируют немцы, у них 3170 очков, далее находится Франция (2971), на третьей позиции - Украина с 2876 очками.Все заслуженные биатлонистами бпллы при подведении результатов игр Кубка мира складываются, а полученный итог опеределяет место федерации спортсенов в общем зачете. Место в первенстве определяет численность атлетов для куаждой национальной команды, которые могут сыгать в следующем сезоне.