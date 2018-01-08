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| | Женская сборная России по биатлону поднялась на 4 место Кубка мира

Женская сборная России по биатлону поднялась на 4 место Кубка мира

Сегодня, 03:30
Биатлонистки российской сборной упустили подиум на эстафете Кубка мира. При этом они поднялись на четвертое место после четвертого этапа первенства.

Женская сборная России по биатлону поднялась на 4 место Кубка мира

 

Национальная команда России расположилась на четвертом месте в немецком Оберхофе, лучшей из отечественных биатлонисток в спринте оказалась Екатерина Орлова-Перхт. На сегодня российская сборная имеет в собственном активе 2661 балл, после третьего раунда Кубка мира во Франции она находилась на шестом месте. Лидируют немцы, у них 3170 очков, далее находится Франция (2971), на третьей позиции - Украина с 2876 очками.

Все заслуженные биатлонистами бпллы при подведении результатов игр Кубка мира складываются, а полученный итог опеределяет место федерации спортсенов в общем зачете. Место в первенстве определяет численность атлетов для куаждой национальной команды, которые могут сыгать в следующем сезоне.
Никита Готский
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