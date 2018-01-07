В Сети раскритиковали ледяную статую Роналду в Москве

В мировой "паутинке" вовсю обсуждают скульптуру из льда Криштиану Роналду, которая недавно появилась на Поклонной горе в российской столице в рамках культурного мероприятия "Ледовая Москва". Фолловеры считают, что копия известного спортсмена совсем на него не похожа. Они удивлены тем, что не нашлось мастера, который сумел бы с точностью сделать хорошую статую Роналду. Ледяной монумент игрока сборной Португалии является одним из главных экспонатов мероприятия. В нынешнем годку ведущей темой фестиваля является предстоящий чемпионат мира по футболу. Поэтому никого не удивил обелиск Роналду изо льда, но при этом он был жестко раскритикован в Сети за несоответствие оригиналу.
В Сети раскритиковали ледяную статую Роналду в МосквеСегодня, 14:30
Звезда «Реал Мадрид» Криштиану Роналду в социальной сети Facebook официально подтвердил, что стал отцом троих детей, поскольку недавно суррогатная мать родила
Известный во всем мире футболист королевского клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал своего повзрослевшего сына. При этом звезда
Криштиану Роналду является не только легендарным футболистом сборной Португалии и клуба «Реал Мадрид», но и отличным бизнесменом. Так, Роналду занимается