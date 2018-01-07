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| | В Сети раскритиковали ледяную статую Роналду в Москве

В Сети раскритиковали ледяную статую Роналду в Москве

Сегодня, 14:30
Ледяная статуя Криштиану Роналду в Москве быстро обрела популярность. Пользователи считают, она совсем не похожа на оригинал.

В Сети раскритиковали ледяную статую Роналду в Москве

 

В мировой "паутинке" вовсю обсуждают скульптуру из льда Криштиану Роналду, которая недавно появилась на Поклонной горе в российской столице в рамках культурного мероприятия "Ледовая Москва". Фолловеры считают, что копия известного спортсмена совсем на него не похожа. Они удивлены тем, что не нашлось мастера, который сумел бы с точностью сделать хорошую статую Роналду. Ледяной монумент игрока сборной Португалии является одним из главных экспонатов мероприятия. В нынешнем годку ведущей темой фестиваля является предстоящий чемпионат мира по футболу. Поэтому никого не удивил обелиск Роналду изо льда, но при этом он был жестко раскритикован в Сети за несоответствие оригиналу.
Никита Готский
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