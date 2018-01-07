Фуркад пропустит гонку Кубка мира в Оберхофе

Биатлонист из Франции Мартен Фуркад вынужден пропустить гонку в Оберхофе. Соревнование состоится завтра в 16:30 по московскому времени.

Никита Готский

Французский спортсмен Мартен Фуркад вынужден пропустить эстафетную гонку на очередном этапе Кубка мира по биатлону, который состоится в Германии. Как позже рассказал биатлонист журналистам, он пропускает соревнование, в связи с напряженном графиком на Кубке мира в Рупольдинге. Фуркад не намерен лишаться энергии, а также предполагает, что остальные команды поступят аналогично.В мужской эстафетной гонке сборную Францию представят Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклин, Антонин Гигонна и Жан-Гийом Беатрис. Пропустят состязание представители Норвегии Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен.