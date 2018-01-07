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| | Фуркад пропустит гонку Кубка мира в Оберхофе

Фуркад пропустит гонку Кубка мира в Оберхофе

Сегодня, 14:07
Биатлонист из Франции Мартен Фуркад вынужден пропустить гонку в Оберхофе. Соревнование состоится завтра в 16:30 по московскому времени.

Фуркад пропустит гонку Кубка мира в Оберхофе

 

Французский спортсмен Мартен Фуркад вынужден пропустить эстафетную гонку на очередном этапе Кубка мира по биатлону, который состоится в Германии. Как позже рассказал биатлонист журналистам, он пропускает соревнование, в связи с напряженном графиком на Кубке мира в Рупольдинге. Фуркад не намерен лишаться энергии, а также предполагает, что остальные команды поступят аналогично.

В мужской эстафетной гонке сборную Францию представят Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклин, Антонин Гигонна и Жан-Гийом Беатрис. Пропустят состязание представители Норвегии Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен.
Никита Готский
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