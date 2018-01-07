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От Редактора

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| | Александр Тихонов обозвал биатлон России позором и унынием

Александр Тихонов обозвал биатлон России позором и унынием

Сегодня, 02:30
Тихонов обхаял российских спортсменов по биатлону.

Александр Тихонов обозвал биатлон России позором и унынием

 

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, в социальной сети выразил свое недовольство спортсменами по биатлону, которые будут на олимпиаде представлять интересы России. Тихонов особо недоволен тренером команды, он считает, что тот не в том нужном режиме, который положен, тренирует ребят. Спортсменов нужно было сильнее подготовить, чтобы они выкладывались по полной мере, ведь могли бы выступить и лучше.

Напомним, что сегодня состоялся следующий тур гонки за Кубком мира по биатлону, в Оберхофе. Результаты победителей еще не известны.
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