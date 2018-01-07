Александр Тихонов обозвал биатлон России позором и унынием

Тихонов обхаял российских спортсменов по биатлону.





Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, в социальной сети выразил свое недовольство спортсменами по биатлону, которые будут на олимпиаде представлять интересы России. Тихонов особо недоволен тренером команды, он считает, что тот не в том нужном режиме, который положен, тренирует ребят. Спортсменов нужно было сильнее подготовить, чтобы они выкладывались по полной мере, ведь могли бы выступить и лучше.Напомним, что сегодня состоялся следующий тур гонки за Кубком мира по биатлону, в Оберхофе. Результаты победителей еще не известны.