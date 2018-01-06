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| | Голкипер едва не свернул шею одноклубнику во время штрафного удара

Голкипер едва не свернул шею одноклубнику во время штрафного удара

Вчера, 17:39
Вратарь английского футбольного клуба «Вест Хэм» Адриан Сан Мигель перепутал голову своего товарища по команде с футбольным мячом и едва не свернул ему шею. Курьезный инцидент произошел во время футбольного матча в рамках 21 тура английской Премьер-лиги.

Голкипер едва не свернул шею одноклубнику во время штрафного удара

 

Противниками «Вест Хэма» были игроки «Тоттенхэма». На страничке ФК в соцсети опубликовано фото, где видны посягательства Адриана на голову хавбэка Шейху Куяте во время реализации штрафного удара. После окончания поединка Сан Мигель заявил, что хотел повернуть голову полузащитника в правильную сторону во время навесной подачи. Секундой раньше в руках голкипера был мяч, но тут он увидел, что партнеру нужна помощь, и решил ее оказать. Адриан шутливо заметил, что ему приходится выполнять две работы в команде – защищать ворота и спасать одноклубников.
Дарья Светозарова
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