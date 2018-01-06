Защитник "Эвертона" обвинил соперника из "Ливерпуля" в расизме

Игрок английского "Эвертона" Холгейт обвинил Фирмино из "Ливерпуля" в расизме.

Никита Готский

Вчера состоялось ливерпульское дерби на стадионе "Энфилд Роуд" и закончилось выигрышем "Ливерпуля" с результатом 2-1. Ссора между Холгейтом и Фирмино возникла перед перерывом. Африканский защитник толкнул бразильца в одном из моментов, после чего тот влетел в рекламные баннеры. Далее Фирмино примчал к обидчику и выразил тому свое неудовольствие.Холгейт призвал рефери отметить в документах, что представитель Южной Америки позволил себе расистские выкрики, а судья пообещал внести запись в протокол, но самого Фирмино решил нее наказывать желтой карточкой.После завершения встреч наставник "Эвертона" Сэм Аллардайс попросил английскую футбольную ассоциацию изучить конфликт, тогда как тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что узнал об обвинениях его подопечного в расизме только в СМИ.