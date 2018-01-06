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От Редактора

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| | Шведский хоккеист расстроился из-за проигрыша и швырнул медаль на трибуну

Шведский хоккеист расстроился из-за проигрыша и швырнул медаль на трибуну

Сегодня, 13:47
В решающем поединке между молодежными сборными Швеции и Канады скандинавы потерпели поражение. Капитан шведской команды Лиас Андерссон отреагировал весьма импульсивно. Он швырнул медаль, врученную ему за второе место на трибуны, где ее поймал один из зрителей.

Шведский хоккеист расстроился из-за проигрыша и швырнул медаль на трибуну

 

Фанат хоккея не скрывал восторга и сразу надел трофей себе на шею. Шведская команда проиграла канадцам со счетом 3:1. Впервые за долгое время российские игроки даже не преодолели четвертьфинальный барьер и уступили путевку в следующий этап американцам.
Дарья Светозарова
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