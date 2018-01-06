Шведский хоккеист расстроился из-за проигрыша и швырнул медаль на трибуну

Фанат хоккея не скрывал восторга и сразу надел трофей себе на шею. Шведская команда проиграла канадцам со счетом 3:1. Впервые за долгое время российские игроки даже не преодолели четвертьфинальный барьер и уступили путевку в следующий этап американцам.
Шведский хоккеист расстроился из-за проигрыша и швырнул медаль на трибунуСегодня, 13:47
Женская сборная РФ по волейболу потерпела свое первое поражение на Играх. Спортсменки уступили первое место в групповом зачете сборной Бразилии.
В ходе очередного матча лиги МЧМ белорусы потерпели второе поражение, проиграв сборной Словакии. Игра завершилась в воскресенье, 27 декабря, со счетом 2:4.
Сборная России по хоккею потерпела поражение от оппонентов из сборной Швеции на кубке Карьяла.