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| | Молодежная сборная Канады одержала победу в чемпионате мира

Молодежная сборная Канады одержала победу в чемпионате мира

Сегодня, 11:49
В состоявшемся чемпионате мира по хоккею среди молодёжи победу смогла одержать сборная команда Канады, которая победила шведскую команду с итоговым счётом 3:1.

Молодежная сборная Канады одержала победу в чемпионате мира

 

Чемпионат мира проходил в Соединенных Штатах Америки в Баффало, где канадской молодёжной сборной по хоккею удалось одержать уверенную победу над шведами, принеся своей стране победу вот уже в 17 раз. Стоит напомнить, что молодёжная сборная России достойно показали себя на льду, однако, столкнувшись с более сильным соперником в лице американской сборной, сумели дойти лишь до четвертьфинала. Отметим, что в матче с США российские хоккеисты проиграли с итоговым счётом 2:4, на чём для россиян завершилось выступление на прошедшем чемпионате.

Отметим, что выиграв 17 раз молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой, канадцы сумели поставить абсолютный рекорд, так как ни одна сборная ещё не показывала таких выдающихся результатов на мировом уровне.
Александр Вест
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