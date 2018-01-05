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| | Работников такси в Ростове к ЧМ-2018 научат говорить по-английски

Работников такси в Ростове к ЧМ-2018 научат говорить по-английски

Вчера, 17:04
К Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, ростовских таксистов научат говорить по-английски. Компании, осуществляющие перевозки пассажиров на такси, должны будут не только заговорить на языке международно общения, но и подготовить автомобили к главному футбольному событию.

Работников такси в Ростове к ЧМ-2018 научат говорить по-английски

 

В подготовку входит обеспечение возможности осуществления безналичного расчета, установка в салоне кондиционера или системы климат-контроля. Отмечается, что экокласс автомобиля должен быть не ниже четвертого. Также таксомоторная компания должна завести собственный сайт или мобильное приложение с обязательным диалоговым окном для оформления заявки и иметь действительное разрешение на перевозки.

Если компания не будет соответствовать хоть одному из вышеперечисленных критериев, она сможет подвозить пассажиров к «Ростов-Арене» во время мундиаля. Машинам без аккредитации запретят даже парковаться поблизости. Сообщается, что обслуживать пассажиров донского региона будут свыше 8000 работников фирм такси. Все автомобили с 2018 года будут исключительно желтого или белого цвета. Аккредитация пройдет с февраля по май текущего года.
Дарья Светозарова
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