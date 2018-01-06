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| | Устюгов может сняться с "Тур де Ски" из-за травмы спины

Устюгов может сняться с "Тур де Ски" из-за травмы спины

Сегодня, 02:30
Российский лыжник Сергей Устюгов может не участвовать в гонке "Тур де Ски" по причине повреждения спины. Об этом сообщили в тренерском штабе сборной России.

Устюгов может сняться с "Тур де Ски" из-за травмы спины

 

Ранее на соревнованиях в Германии Устюнов смог занять только 28 позицию, по ходе гонки несколько раз падая на снег. В общем зачете "Тур де Ски" лидером является Дарио Колонья из Швейцарии, в результате четырех этапов его время составляет 1,42,13 часа. Действующий победитель "Тур де Ски" Сергей Устюгов находится на втором месте, уступая лидеру 53 секунды.

Наставник сборной России Маркус Крамер заявил, что вчерашние соревнования не являлись честной гонкой, а некой лотереей, на "Тур де Ски" все уже решено, Дарио Колонья победитель. Он сообщается, что в итоге падения Устюгов получил травму спины, у него появились сложности с мышцами, в связи с чем тренерский штаб не намерен идти на риск, поэтому выход спортсмена на снег в субботу еще будет обсуждаться.
Никита Готский
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