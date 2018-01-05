МОК одобрил финальный вариант формы сборной команды России по хоккею

Международный олимпийский комитет одобрил финальный вариант спортивной экипировки, в которой сборная Российской Федерации по хоккею с шайбой будет выступать на следующих Олимпийских играх зимнего типа, которые будут проходить на территории Южной Кореи.

В связи с тем, что российские спортсмены отстранены от участия в будущих ОИ, выступать под флагом Российской Федерации им запретили. Вместо этого атлеты из РФ поедут на соревнования под цветами нейтрального флага. Из-за этих изменений, связанных с международным скандалом в МОК, на форме российской команды будет присутствовать надпись Olympic athlete from Russia (российские олимпийские атлеты). Отметим, что экипировку для сборной РФ по хоккею с шайбой разрабатывает всемирно известная компания Nike.

Александр Вест

Также из-за антидопингового скандала на форме российской сборной в этот раз будет отсутствовать герб Российской Федерации. Стоит отметить, что «выездная» форма будет выкрашена в белый цвет, а «домашняя» традиционно будет выполнена в красном цвете.