Канадцы растоптали чехов в полуфинале МЧМ-2018 по хоккею

Сборная Канады Ю-20 по хоккею разгромила в полуфинале Чемпионата мира молодежь из Чехии со счетом 7-2.

В американском городе Баффало прошли полуфинальные игры молодежного Чемпионата мира по хоккею. Россия не участвовала, так как вылетела в прошлой стадии от канадцев со счетом 4-2.Самым интересным противостоянием стала игра Швеции и США. Победу одержали шведы со светом 4-2.В финале европейцам будет противостоять сборная Канады, которая разгромила своих оппонентов с Чехии. Игра закончилась со счетом 7-2.В матче за третье место сойдутся хоккеисты из Чехии и США. Хозяева турнира выступают явными фаворитами в встрече, и имеют больше шансов получить бронзовые медали турнира.Перед чемпионатом в числе фаворитов эксперты называли сборные США и Канады. Первые – действующие обладатели Кубка мира.Финальные игры молодежного мирового первенства состоятся завтра, 6 января. Матч за третье место начнется ровно в полночь. Игра за золото и кубок стартует в 4 часа ночи.