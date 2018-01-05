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От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

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| | «Голые» снимки культуристки Куркулиной «взорвали» Сеть

«Голые» снимки культуристки Куркулиной «взорвали» Сеть

Сегодня, 09:42
Ольга Куркулина снискала мировую известность благодаря картине «Пипец-2», в которой она исполнила роль «Матушки России». Несмотря на уже далеко не юный возраст уроженке Ташкента удалось сохранить невероятную сексуальность и «огонь в глазах».

«Голые» снимки культуристки Куркулиной «взорвали» Сеть

 

Поклонники Куркулиной изучили все её снимки в сети, наткнувшись на эротическую фотосессию, в рамках которой женщина позировала полностью обнаженной, не считая короткой набедренной повязки, не скрывающей аппетитных форм. Эта фотосессия была проведена в Израиле, где культуристка проживает и тренируется уже довольно долгое время, после завершения очередного соревнования.

По мнению фанатов, тело Ольги выглядит очень рельефно и подтянуто, что в сочетании со 184-метровым ростом делает ее очень эффектной и похожей на женщин-амазонок.
Пойда Анна
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