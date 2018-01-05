«Голые» снимки культуристки Куркулиной «взорвали» Сеть

Ольга Куркулина снискала мировую известность благодаря картине «Пипец-2», в которой она исполнила роль «Матушки России». Несмотря на уже далеко не юный возраст уроженке Ташкента удалось сохранить невероятную сексуальность и «огонь в глазах».

Пойда Анна

Поклонники Куркулиной изучили все её снимки в сети, наткнувшись на эротическую фотосессию, в рамках которой женщина позировала полностью обнаженной, не считая короткой набедренной повязки, не скрывающей аппетитных форм. Эта фотосессия была проведена в Израиле, где культуристка проживает и тренируется уже довольно долгое время, после завершения очередного соревнования.По мнению фанатов, тело Ольги выглядит очень рельефно и подтянуто, что в сочетании со 184-метровым ростом делает ее очень эффектной и похожей на женщин-амазонок.