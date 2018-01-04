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| | Роналдо: В моё время Роналду и Месси не получили бы столько наград

Роналдо: В моё время Роналду и Месси не получили бы столько наград

Вчера, 22:43
Бразильский футболист Роналдо, завершивший спортивную карьеру в 2011 году заявил, что в его время нынешние звезды мирового класса – португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси не получили бы столько наград, из-за серьезной конкуренции.

Роналдо: В моё время Роналду и Месси не получили бы столько наград

 

Во время выступлений Роналдо играли Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Ривалдо, Рональдиньо. Эти футболисты признаны величайшими кудесниками мяча, и никто не сомневается в их мастерстве. По словам Роналдо, сейчас конкуренция на поле значительно слабее, нежели прежде, поэтому добыть трофеи на порядок проще. Роналду и Месси завоевывали «Золотой мяч» по пять раз. Роналдо смог получить данное звание лишь два раза. Однажды этот бразильский игрок заявил, что на Земле нет лучше футболиста, чем он. Послушав восхваления Диего Марадона рекомендовал спортсмену прекратить шутки.

Роналдо выигрывал чемпионат мира два раза вместе со сборной командой Бразилии. Он очень гордится таким достижением. На данный момент неизвестна реакция Роналду и Месси на слова своего старшего коллеги.
Домбровский Сергей
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