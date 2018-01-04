Российский боец Абубакар Нурмагомедов подписал контракт с UFC

Хабиб Нурмагомедов проинформировал, что его брат Абубакар будет соревноваться в UFC. Спортсмен подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом, его дебют назначен на 3 февраля.

Виктория Озерова

В своем профиле в соцсети Instagram Хабиб Нурмагомедов возвестил о новом бойце UFC. Им, в соответствии с подписанным контрактом, стал двоюродный брат российского бойца смешанных боевых искусств Абубакар Нурмагомедов. Родственник поздравил Абубакара с достижением и рассказал, что первый бой в рамках UFC российский спортсмен проведет в начале следующего месяца в Бразилии. Где именно выступит брат Хабиба Нурмагомедова и против кого, не уточняется.Ранее стало известно о том, что россиянка Яна Куницкая будет выступать в UFC. Ее дебют состоится в конце февраля в Орландо, штат Флорида, США.