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| | Российский боец Абубакар Нурмагомедов подписал контракт с UFC

Российский боец Абубакар Нурмагомедов подписал контракт с UFC

Вчера, 19:10
Хабиб Нурмагомедов проинформировал, что его брат Абубакар будет соревноваться в UFC. Спортсмен подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом, его дебют назначен на 3 февраля.

Российский боец Абубакар Нурмагомедов подписал контракт с UFC

 

В своем профиле в соцсети Instagram Хабиб Нурмагомедов возвестил о новом бойце UFC. Им, в соответствии с подписанным контрактом, стал двоюродный брат российского бойца смешанных боевых искусств Абубакар Нурмагомедов. Родственник поздравил Абубакара с достижением и рассказал, что первый бой в рамках UFC российский спортсмен проведет в начале следующего месяца в Бразилии. Где именно выступит брат Хабиба Нурмагомедова и против кого, не уточняется.

Ранее стало известно о том, что россиянка Яна Куницкая будет выступать в UFC. Ее дебют состоится в конце февраля в Орландо, штат Флорида, США.
Виктория Озерова
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