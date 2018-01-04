Дзюба, Жирков и 10 млн евро за Смолова: «Зенит» озвучил новое предложение за игрока «Краснодара»

Руководство «Зенита» не скрывает желания купить нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Сейчас стоимость 27-летнего игрока выросла до 15 миллионов евро. Большинство российских клубов неспособны оплатить такой трансфер.
Российский нападающий уже этой зимой может сменить клубную прописку. За ним наблюдают клубы из Италии и Англии. Недавно стало известно об интересе со стороны «Наполи» и «Вест Хэма». Официального предложения еще не поступало, но в борьбу за игрока включился и питерский «Зенит».
Команда «Газпрома» готова выложить около 10 миллионов евро. При этом они предлагают отдать двух своих игроков в «Краснодар». Футболистами «быков» скоро могут стать Артем Дзюба или Юрий Жирков. Кстати, у последнего летом 2018 года заканчивается срок контракта с питерцами.
«Краснодар» вряд ли захочет продавать своего лидера в команду конкурентов, тем более сам Смолов говорил, что хочет себя попробовать в каком-то европейском чемпионате. В 27 лет игроки нападения обычно выходят на свой пик игровой формы. Так что если Федору не удастся уйти в ближайший год в Европу, потом он уже может там не заиграть.