Дзюба, Жирков и 10 млн евро за Смолова: «Зенит» озвучил новое предложение за игрока «Краснодара»

Питерский «Зенит» может предложить «Краснодару» 10 миллионов евро, плюс одного своего игрока Дзюбу или Жиркова, за Федора Смолова.

Руководство «Зенита» не скрывает желания купить нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Сейчас стоимость 27-летнего игрока выросла до 15 миллионов евро. Большинство российских клубов неспособны оплатить такой трансфер.Российский нападающий уже этой зимой может сменить клубную прописку. За ним наблюдают клубы из Италии и Англии. Недавно стало известно об интересе со стороны «Наполи» и «Вест Хэма». Официального предложения еще не поступало, но в борьбу за игрока включился и питерский «Зенит».Команда «Газпрома» готова выложить около 10 миллионов евро. При этом они предлагают отдать двух своих игроков в «Краснодар». Футболистами «быков» скоро могут стать Артем Дзюба или Юрий Жирков. Кстати, у последнего летом 2018 года заканчивается срок контракта с питерцами.«Краснодар» вряд ли захочет продавать своего лидера в команду конкурентов, тем более сам Смолов говорил, что хочет себя попробовать в каком-то европейском чемпионате. В 27 лет игроки нападения обычно выходят на свой пик игровой формы. Так что если Федору не удастся уйти в ближайший год в Европу, потом он уже может там не заиграть.