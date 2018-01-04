Мутко сняли с должности главы оргкомитета «Россия-2018»

Российский премьер Дмитрий Медведев лишил Виталия Мутко звания главы оргкомитета «Россия-2018».

Виталий Мутко покинул сразу два поста в конце предыдущего года. Точнее, он на неопределенное время ушел с поста Российского футбольного союза и перестал быть председателем оргкомитета «Россия-2018».Сегодня российский премьер Дмитрий Медведев официально подтвердил снятие Мутко со своей должности. Теперь Алексей Сорокин стал управлять оргкомитетом.Причиной такого решения стали допинговые скандалы, которые затронули футбол. Российских футболистов подозревают в употреблении допинга во время Евро-2016 во Франции. Команде может грозить дисквалификация с домашнего ЧМ в 2018 году, а некоторые игроки могут пожизненно лишиться возможности играть в футбол на профессиональном уровне.Во втором полугодии 2018 года на Виталия Мутко возросло давление со стороны российской власти из-за скандалов. Поэтому ему пришлось раньше времени покинуть занимаемые посты в спортивных организациях.Оргкомитет «Россия-2018» занимается подготовкой всех условий для приема Чемпионата мира летом 2018 года. Теперь председателем стал бывший директор оргкомитета Алексей Сорокин. Стартует мундиаль 14 июня с матча хозяев турнира с Саудовской Аравией.