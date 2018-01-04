В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Мутко сняли с должности главы оргкомитета «Россия-2018»

Мутко сняли с должности главы оргкомитета «Россия-2018»

Вчера, 18:40
Российский премьер Дмитрий Медведев лишил Виталия Мутко звания главы оргкомитета «Россия-2018».

Мутко сняли с должности главы оргкомитета «Россия-2018»

 

Виталий Мутко покинул сразу два поста в конце предыдущего года. Точнее, он на неопределенное время ушел с поста Российского футбольного союза и перестал быть председателем оргкомитета «Россия-2018».

Сегодня российский премьер Дмитрий Медведев официально подтвердил снятие Мутко со своей должности. Теперь Алексей Сорокин стал управлять оргкомитетом.

Причиной такого решения стали допинговые скандалы, которые затронули футбол. Российских футболистов подозревают в употреблении допинга во время Евро-2016 во Франции. Команде может грозить дисквалификация с домашнего ЧМ в 2018 году, а некоторые игроки могут пожизненно лишиться возможности играть в футбол на профессиональном уровне.

Во втором полугодии 2018 года на Виталия Мутко возросло давление со стороны российской власти из-за скандалов. Поэтому ему пришлось раньше времени покинуть занимаемые посты в спортивных организациях.

Оргкомитет «Россия-2018» занимается подготовкой всех условий для приема Чемпионата мира летом 2018 года. Теперь председателем стал бывший директор оргкомитета Алексей Сорокин. Стартует мундиаль 14 июня с матча хозяев турнира с Саудовской Аравией.
Новости по теме
ФИФА выразили благодарность вкладу Мутко в подготовку ЧМ 2018
ФИФА выразили благодарность вкладу Мутко в подготовку ЧМ 2018

В Международной футбольной федерации (ФИФА) дали комментарий тому, что Виталий Мутко сложил с себя обязанности главы оргкомитета «Россия-2018». В федерации

В СМИ сообщают о скорой отставке Мутко с поста главы РФС
В СМИ сообщают о скорой отставке Мутко с поста главы РФС

В СМИ появилась информация, что главу РФС Виталия Мутко могут скоро уволить.

Мутко предлагает кандидатуру Сорокина на пост генсекретаря РФС
Мутко предлагает кандидатуру Сорокина на пост генсекретаря РФС

Генсекретарем РФС может стать генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Его кандидатуру поддерживает министр спорта РФ Виталий Мутко,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости