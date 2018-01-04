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| | Куртуа решил остаться в «Челси» на более выгодных условиях

Куртуа решил остаться в «Челси» на более выгодных условиях

Вчера, 17:50
Бельгийский вратарь Тибо Куртуа сообщил, что рассматривает вариант продления контракта с лондонским «Челси», за который сейчас выступает.

Куртуа решил остаться в «Челси» на более выгодных условиях

 

Тибо Куртуа – основной вратарь лондонского «Челси». Об уходе 25-летнего бельгийца из состава «пенсионеров» слухи начали ходить прошлым летом. Мадридский «Реал» заинтересован в покупке нового сильного вратаря и Тибо как раз подходил для «сливочных». Вчера стало известно, что испанцы нашли другого игрока.

Сегодня бельгиец заявил, что скоро сядет за стол переговоров с руководством команды Абрамовича. Вероятнее всего с вратарем будет продлен контракт до 2023 года и увеличена сумма зарплаты до 220 тысяч евро в неделю. В таком случае он сможет получать в год более 10 миллионов евро и стать самым высокооплачиваемым вратарем мира.

Также Тибо заявил, что его одноклубник и партнер по сборной Эден Азар тоже продлит контракт, в случае подписания соглашения с клубом вратаря.

Тибо Куртуа перешел в «Челси» из мадридского «Атлетика» в 2014 году. Он сразу стал основным голкипером команды и успел выиграть два трофея победителей Английской Премьер-лиги. Сейчас «Челси» занимает третье место после 22 туров чемпионата. Отставание «аристократов» от идущего на первом месте «Манчестер Сити» составляет 16 очков.
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