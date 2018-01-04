В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | В «Торино» уволили главного тренера Синишу Михайловича

В «Торино» уволили главного тренера Синишу Михайловича

Вчера, 17:24
Итальянский клуб «Торино» распрощался с главным тренером команды Синишей Михайловичем в преддверии 20-го тура Серии А.

В «Торино» уволили главного тренера Синишу Михайловича

 

Вчера состоялась очередная игра Кубка Италии, где туринский «Ювентус» принимал «Торино». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2-0.

После матча стало известно, что руководство недовольно работой главного тренера и отправило его в отставку.

«Торино» после 19 туров занимает только десятое мест в итальянском чемпионате. Для команды такой результат можно занести в пассив, ведь ее считают одной из самых амбициозных в Италии.

Этим летом команда отказалась продавать своего лидера - нападающего Андреа Белотти в «Милан», запросив компенсацию за него от 100 миллионов евро. Итальянец проводит не самый лучший свой сезон, после того, как узнал об отказе клуба.

В последних двух турах чемпионата «Торино» не удалось победить таких соперников, как «Дженоа» и СПАЛ, которые находятся в самом конце турнирной таблицы. Возможно, подобные результаты заставили руководство искать нового менеджера команды.
Новости по теме
"Милан" уволил Монтеллу с поста главного тренера команды

Один из лидеров итальянского футбольного первенства «Милан» заявил о том, что принял решение об отставке главного тренера Винченцо Монтелла. Информацию позже

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт на правах аренды перейдет в «Торино»
Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт на правах аренды перейдет в «Торино»

Джо Харт вернулся в тренировочный лагерь Святого Георгия и будет утвержден в качестве игрока "Торино" сегодня вечером. Напомним, что "Торино" не покупало

Кержаков покинул тренировку перед матчем с «Торино» еще до ее начала
Кержаков покинул тренировку перед матчем с «Торино» еще до ее начала

Бомбардир футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков не тренировался вместе с командой во время подготовки к матчу с «Торино». Остальные футболисты провели

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости