В «Торино» уволили главного тренера Синишу Михайловича

Итальянский клуб «Торино» распрощался с главным тренером команды Синишей Михайловичем в преддверии 20-го тура Серии А.

Вчера состоялась очередная игра Кубка Италии, где туринский «Ювентус» принимал «Торино». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2-0.После матча стало известно, что руководство недовольно работой главного тренера и отправило его в отставку.«Торино» после 19 туров занимает только десятое мест в итальянском чемпионате. Для команды такой результат можно занести в пассив, ведь ее считают одной из самых амбициозных в Италии.Этим летом команда отказалась продавать своего лидера - нападающего Андреа Белотти в «Милан», запросив компенсацию за него от 100 миллионов евро. Итальянец проводит не самый лучший свой сезон, после того, как узнал об отказе клуба.В последних двух турах чемпионата «Торино» не удалось победить таких соперников, как «Дженоа» и СПАЛ, которые находятся в самом конце турнирной таблицы. Возможно, подобные результаты заставили руководство искать нового менеджера команды.