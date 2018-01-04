Фанаты сделали Овечкина капитаном на Матч всех звезд НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в США за «Вашингтон Кэпиталз», стал капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ. Информацию об это распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

Голосование проводилось среди фанатов, Овечкина поддержали практически 21% болельщиков. В итоге российский спортсмен признан негласным лидером и должен повести за собой коллег к очередным победам. Сейчас на счету Овечкина 26 забитых шайб. Он находится на первой ступеньке рейтинга лучших бомбардиров первенства. Овечкин уже в десятый раз примет участие на Матч всех звезд НХЛ. Перед переходом в американский клуб российский игрок выступал за московское «Динамо».Капитаном Тихоокеанского дивизиона назвали Коннора Макдэвида, Атлантического – Стивена Стэмокса, Центрального – Пи Кэй Суббэна. Уже выбрали форму, в которой игроки выступят на этих состязаниях. Увидеть ее можно в микроблоге Twitter НХЛ США.