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| | Фанаты сделали Овечкина капитаном на Матч всех звезд НХЛ

Фанаты сделали Овечкина капитаном на Матч всех звезд НХЛ

Вчера, 17:13
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в США за «Вашингтон Кэпиталз», стал капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ. Информацию об это распространяют американские СМИ.

Фанаты сделали Овечкина капитаном на Матч всех звезд НХЛ

 

Голосование проводилось среди фанатов, Овечкина поддержали практически 21% болельщиков. В итоге российский спортсмен признан негласным лидером и должен повести за собой коллег к очередным победам. Сейчас на счету Овечкина 26 забитых шайб. Он находится на первой ступеньке рейтинга лучших бомбардиров первенства. Овечкин уже в десятый раз примет участие на Матч всех звезд НХЛ. Перед переходом в американский клуб российский игрок выступал за московское «Динамо».

Капитаном Тихоокеанского дивизиона назвали Коннора Макдэвида, Атлантического – Стивена Стэмокса, Центрального – Пи Кэй Суббэна. Уже выбрали форму, в которой игроки выступят на этих состязаниях. Увидеть ее можно в микроблоге Twitter НХЛ США.
Домбровский Сергей
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