«Рома» оштрафовала своего ключевого игрока на 100 тысяч евро

Футболиста итальянской «Ромы» Раджу Наингголана клуб оштрафовал на 100 тысяч евро за поведение в новогодние праздники.

Итальянские СМИ заявили, что «Рома» решила наказать одного из главных игроков клуба Раджу Наингголана. Накануне, во время празднования Нового года, бельгиец начал онлайн съемку, на которой он распивал спиртные напитки, выражался нецензурной бранью и курил.Такое поведение для футболиста редкость и всегда пресекается руководством клуба. В этот раз эпизод не стал исключением. Руководство римского клуба решило жестко наказать провинившегося и приписало ему огромный штраф, несмотря на его публичные извинения.Раджа Наингголан выступает за «Рому» с 2014 года. За несколько лет ему удалось стать ключевым игроком команды и заинтересовать мировые гранды футбола, такие как лондонский «Челси», каталонскую «Барселону» и другие. В этом сезоне полузащитник провел 19 игр за клуб и забил 2 гола во всех турнирах.