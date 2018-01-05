Энди Маррей не сыграет из-за травмы на Australian Open

Стало известно об отказе Энди Маррея от участия в турнире Australian Open. Такое решение было принято из-за травмы бедра спортсмена.

Энди Маррей – британский теннисист. Раньше он становился первой ракеткой мира. Летом этого года спортсмен получил одну из самых серьезных травм в своей карьере. Проблемы с бедром до сих пор волнуют именитого теннисиста. Недавно стало известно, что Маррей отказался от участия в очередном турнире Большого шлема.16 января в Австралии в городе Мельбурн начнется Australian Open. Этот кубок один из самых престижных для теннисистов всей планеты. Энди не сможет принять в нем участие, так как его все еще волнует травма. Он уже начал подготавливаться по индивидуальной программе, и, возможно, успел бы восстановиться к 16 января. Игрок решил не рисковать собой и продолжить лечение без сильных нагрузок.Сейчас Энди Маррей занимает только 16 место в рейтинге лучших теннисистов мужчин мира. Это связано с тем, что он уже полгода не участвует ни в каких турнирах. До этого он трижды выигрывал состязания Большого шлема, но ни разу в Австралии. Там он сумел пробиться в финал пять раз. Все пять своих австралийских финалов британец проиграл.