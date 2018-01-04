В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Вратарь сборной России по футболу Габулов поехал на сборы с «Брюгге»

Вратарь сборной России по футболу Габулов поехал на сборы с «Брюгге»

Сегодня, 13:20
34-летний вратарь сборной команды России по футболу Владимир Габулов поехал на сборы в Испанию в Марбелью со своим новый клубом – бельгийским «Брюгге». Спортсмены проведут тренировки в этом популярном курорте.

Вратарь сборной России по футболу Габулов поехал на сборы с «Брюгге»

 

Габулов перешел в «Брюгге» из тульского «Арсенала» второго января этого года. Нынешний клуб российского голкипера занимает первую позицию в первенстве Бельгии. «Брюгге» опережает ближайших соперников на 11 очков. В национальном чемпионате эта команда чувствует себя уверенно. Наставник клуба Иван Леко пригласил на сборы в Марбелью молодых голкиперов. В Испанию не поехал основной вратарь последних игр Людовик Бютель.

Габулов пришел в «Арсенал» из Тулы в январе прошлого года. До этого спортсмен защищал ворота различных российских команд. Он выступал за ЦСКА, московское «Динамо», «Аланию» и прочие клубы.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Вратарь сборной Украины по футболу отказался от русского языка
Вратарь сборной Украины по футболу отказался от русского языка

Денис Бойко, вратарь сборной Украины по футболу, сейчас выступающий за клуб "Бешикташ", отказался от общения на русском языке. О своем решении молодой человек

Умер выступавший за сборную Венгрии по футболу вратарь Марк Фулоп
Умер выступавший за сборную Венгрии по футболу вратарь Марк Фулоп

Венгерский футболист Мартон Фулоп, выступавший за сборную, а также за английский клуб «Сандерленд» в качестве вратаря, умер. О смерти стало известно из

Тульский «Арсенал» покинул вратарь Александр Филимонов
Тульский «Арсенал» покинул вратарь Александр Филимонов

Знаменитый в прошлом «экс-спартаковец» и бывший голкипер сборной России по футболу 41-летний Александр Филимонов сегодня попрощался с клубом «Арсенал» из Тулы,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости