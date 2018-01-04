Вратарь сборной России по футболу Габулов поехал на сборы с «Брюгге»

34-летний вратарь сборной команды России по футболу Владимир Габулов поехал на сборы в Испанию в Марбелью со своим новый клубом – бельгийским «Брюгге». Спортсмены проведут тренировки в этом популярном курорте.

Домбровский Сергей

Габулов перешел в «Брюгге» из тульского «Арсенала» второго января этого года. Нынешний клуб российского голкипера занимает первую позицию в первенстве Бельгии. «Брюгге» опережает ближайших соперников на 11 очков. В национальном чемпионате эта команда чувствует себя уверенно. Наставник клуба Иван Леко пригласил на сборы в Марбелью молодых голкиперов. В Испанию не поехал основной вратарь последних игр Людовик Бютель.Габулов пришел в «Арсенал» из Тулы в январе прошлого года. До этого спортсмен защищал ворота различных российских команд. Он выступал за ЦСКА, московское «Динамо», «Аланию» и прочие клубы.