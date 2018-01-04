«Реалу» поступили три предложения по трансферу Роналду

Профессиональному футбольному клубу «Реал Мадрид» поступило сразу три предложения от различных клубов относительно трансфера их главного игрока, нападающего Криштиану Роналду. В ближайшее время руководство клуба свяжется с заинтересованными сторонами.

Александр Вест

Напомним, ранее игрок «Реала» и один из самых знаменитых футболистов в мире Криштиану Роналду самостоятельно попросил руководство клуба о своём обмене. Заметим, что за свой переход Криштиану установил немаленькую сумму размером в 100 миллионов евро. По предварительной информации, одно из трёх предложений имеет весьма существенный характер, поэтому в ближайшем будущем вполне возможен трансфер звёздного нападающего в один из других футбольных клубов.Перечень клубов, претендующих на кандидатуру Роналду, пока не раскрывается руководством «Реала», однако, большинство мировых аналитиков считают, что одной из сторон, желающих приобрести форварда, является лондонский «Челси».