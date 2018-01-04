«Реалу» поступили три предложения по трансферу Роналду

Напомним, ранее игрок «Реала» и один из самых знаменитых футболистов в мире Криштиану Роналду самостоятельно попросил руководство клуба о своём обмене. Заметим, что за свой переход Криштиану установил немаленькую сумму размером в 100 миллионов евро. По предварительной информации, одно из трёх предложений имеет весьма существенный характер, поэтому в ближайшем будущем вполне возможен трансфер звёздного нападающего в один из других футбольных клубов.
Перечень клубов, претендующих на кандидатуру Роналду, пока не раскрывается руководством «Реала», однако, большинство мировых аналитиков считают, что одной из сторон, желающих приобрести форварда, является лондонский «Челси».