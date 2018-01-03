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| | Наталия Поклонская призналась, что ей в футболе нравится «Спартак»

Наталия Поклонская призналась, что ей в футболе нравится «Спартак»

Вчера, 20:09
Депутат Госдумы России Наталия Поклонская рассказала, что ей больше всего из российских клубов нравится «Спартак».

Наталия Поклонская призналась, что ей в футболе нравится «Спартак»

 

Поклонская проходила блиц-опрос. В одном из вопросов спрашивалось о выборе между ЦСКА и «Спартаком». Наталия выбрала вторых.

Такой ответ дал журналистам возможность говорить о том, что скандально-известная экс-прокурор Крыма болеет за московский «Спартак». Конечно, такой результат не говорит о спортивных предпочтениях политика, но и не говорит об обратном.

Наталия Поклонская стала известная после референдума в Крыму в 2014 году. Она стала одним из инициаторов его проведения и ярко выражала свою позицию за отсоединение полуострова от Украины. После этого, стала политиком Государственной думы России, поменяла свои убеждения и родную землю на более перспективную должность.

Московский «Спартак» действующий чемпион России. Столичный клуб 16 лет не побеждал в национальном первенстве до прошлого года. В этом розыгрыше чемпионата «свиньи» занимают третью позицию после 20 туров, набрав 37 очков. Отставание от лидера «Локомотива» становит 8 пунктов. С идущим вторым «Зенитом», «красно-белые» имеют одинаковое количество заработанных баллов.
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