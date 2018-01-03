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| | Нурмагомедов хочет драться с Макгрегором не из-за денег

Нурмагомедов хочет драться с Макгрегором не из-за денег

Вчера, 19:25
Российский Боец смешанного стиля UFC Хабиб Нурмагомедов желает драться с ирландцем Конором Макрегором, но финансовая сторона вопроса его интересует меньше всего. По словам представителя Дагестана, он не хочет получить за поединок ни копейки.

Нурмагомедов хочет драться с Макгрегором не из-за денег

 

Нурмагомедов готов отстаивать честь своего народа совершенно бесплатно. Российский боец рекомендует Макгрегору осторожнее подбирать выражение, когда он рассуждает о Дагестане, так как в UFC представители этого народа добились более значительных успехов, нежели ирландцы. По мнению Нурмагомедова, действующий чемпион UFC в легком весе умышленно выходит на таких противников, которых он может одолеть.

Макрегор выступал на ринге против 45-летнего Флойда Мейвезера. Спортсмены дрались по правилам бокса, и ирландец не смог доказать свое преимущество. В итоге американский боксер победил. Нургмагомедов недавно одолел Барбозу. За этот поединок боец получил 160 тысяч долларов США и еще 50 тысяч от представителей UFC.
Домбровский Сергей
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