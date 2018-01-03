Нурмагомедов хочет драться с Макгрегором не из-за денег

Российский Боец смешанного стиля UFC Хабиб Нурмагомедов желает драться с ирландцем Конором Макрегором, но финансовая сторона вопроса его интересует меньше всего. По словам представителя Дагестана, он не хочет получить за поединок ни копейки.

Домбровский Сергей

Нурмагомедов готов отстаивать честь своего народа совершенно бесплатно. Российский боец рекомендует Макгрегору осторожнее подбирать выражение, когда он рассуждает о Дагестане, так как в UFC представители этого народа добились более значительных успехов, нежели ирландцы. По мнению Нурмагомедова, действующий чемпион UFC в легком весе умышленно выходит на таких противников, которых он может одолеть.Макрегор выступал на ринге против 45-летнего Флойда Мейвезера. Спортсмены дрались по правилам бокса, и ирландец не смог доказать свое преимущество. В итоге американский боксер победил. Нургмагомедов недавно одолел Барбозу. За этот поединок боец получил 160 тысяч долларов США и еще 50 тысяч от представителей UFC.