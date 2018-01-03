Зидан сообщил, что скоро в «Реале» могут появиться новые игроки

Тренер мадридского «Реала» Зинадин Зидан рассказал, что клуб намерен усилиться в зимнее трансферное окно.

Француз Зинадин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии кубкового матча с «Нумансией». Представители СМИ не обошли вопрос о новых приобретениях королевского клуба в это зимнее трансферное окно.Тренер «галактикос» сообщил, что он уже встречался несколько раз с президентом клуба Флорентином Пересом и обсуждал дальнейший вектор развития. Испанский функционер не отрицал возможных покупок в команду, ведь по сравнению с предыдущим сезоном, «Реал» сейчас выступает рангом хуже. Главная задача тренера все-таки не покупка новых игроков, а удержание нынешнего состава.Мадридский «Реал» - действующий чемпион Испании, обладатель Лиги Чемпионов и победитель Клубного чемпионата мира. При этом, во второй половине года «сливочные» заметно сдали свои позиции. Главным звездам команды уже за 30, и они часто получают травмы. Молодым игрокам очень сложно вытеснить из состава Криштиану Роналду или Серхио Рамоса.В последние несколько трансферных окон клуб Переса ведет себя сдержано на рынке. Они не осуществляют многомиллионных сделок, а перешедшие в «Реал» футболисты подолгу не могут заиграть и закрепиться в составе.Сейчас «галактикос» находятся на пороге смены поколений. Неизвестно, удастся ли тренеру и президенту сохранить существующий потенциал клуба из столицы Испании.