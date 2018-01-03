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| | Зидан сообщил, что скоро в «Реале» могут появиться новые игроки

Зидан сообщил, что скоро в «Реале» могут появиться новые игроки

Вчера, 18:52
Тренер мадридского «Реала» Зинадин Зидан рассказал, что клуб намерен усилиться в зимнее трансферное окно.

Зидан сообщил, что скоро в «Реале» могут появиться новые игроки

 

Француз Зинадин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии кубкового матча с «Нумансией». Представители СМИ не обошли вопрос о новых приобретениях королевского клуба в это зимнее трансферное окно.

Тренер «галактикос» сообщил, что он уже встречался несколько раз с президентом клуба Флорентином Пересом и обсуждал дальнейший вектор развития. Испанский функционер не отрицал возможных покупок в команду, ведь по сравнению с предыдущим сезоном, «Реал» сейчас выступает рангом хуже. Главная задача тренера все-таки не покупка новых игроков, а удержание нынешнего состава.

Мадридский «Реал» - действующий чемпион Испании, обладатель Лиги Чемпионов и победитель Клубного чемпионата мира. При этом, во второй половине года «сливочные» заметно сдали свои позиции. Главным звездам команды уже за 30, и они часто получают травмы. Молодым игрокам очень сложно вытеснить из состава Криштиану Роналду или Серхио Рамоса.

В последние несколько трансферных окон клуб Переса ведет себя сдержано на рынке. Они не осуществляют многомиллионных сделок, а перешедшие в «Реал» футболисты подолгу не могут заиграть и закрепиться в составе.

Сейчас «галактикос» находятся на пороге смены поколений. Неизвестно, удастся ли тренеру и президенту сохранить существующий потенциал клуба из столицы Испании.
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