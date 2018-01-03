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| | Врачи борются за жизнь недоношенного сына Давида Сильвы

Врачи борются за жизнь недоношенного сына Давида Сильвы

Вчера, 18:12
Английские врачи борются за жизнь недоношенного ребенка игрока «Манчестер Сити» Давида Сильвы.

Врачи борются за жизнь недоношенного сына Давида Сильвы

 

Об этом игрок рассказал на своей страничке в социальной сети. Футболист выразил поддержку всем своим товарищам по команде, тренерскому штабу «Манчестер Сити» и тем, кто сейчас помогает и молится за ребенка игрока.

Известно, что у Давида родился сын, которого он назвал Матео. Мальчик родился раньше времени, поэтому его здоровью угрожает опасность. Врачи местной клиники сражаются за жизнь сына известного футболиста, но пока неизвестна ни его судьба, ни его дальнейшие шансы на жизнь.

31-летний Давид Сильва играет за английский «Манчестер Сити», в который перешел в 2010 году из испанской «Валенсии». Вчерашнюю игру против «Уотфорда» Сильва провел от звонка до звонка. Сейчас футболист отсутствует в расположении команды на время лечения новорожденного сына.
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