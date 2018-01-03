Нурмагомедов получил 160 тысяч долларов за бой с Барбозой

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступавший в турнире UFC 219 в Лас-Вегасе, получил 160 тысяч долларов США после поединка со своим соперником из Бразилии Эдсоном Барбозой.

Домбровский Сергей

Нурмагомедов уверенно лидировал все три раунда. В конце боя судьи даже не задумывались о том, кому отдать победу в этом поединке. Нурмагомедов получил 160 тысяч долларов, и в качестве бонуса еще 50 тысяч от руководства UFC. Соперник россиянина проиграл бой и даже не возражал по поводу решения судей. Барбоза в качестве компенсации получил 75 тысяч долларов. Нурмагомедов остался доволен своим выступлением и готов встретиться с новым противником. В клетку с россиянином в следующий раз должен выйти гражданин США Тони Фергюсон. Бой состоится весной этого года, если не произойдут непредвиденные обстоятельства.Самый большой гонорар UFC 219 получили Кристина Жустино – 500 тысяч долларов, и ее соперница Холли Холм – 300 тысяч долларов. Поединок между этими спортсменками считался самым важным в тот вечер. Жустино повергла свою конкурентку и получила больше денег.