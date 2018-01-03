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| | Молодёжная сборная России по хоккею проиграла американцам на МЧМ

Молодёжная сборная России по хоккею проиграла американцам на МЧМ

Сегодня, 13:30
В матче четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею среди молодежи в городе Баффало российские спортсмены проиграли американцам со счетом 4-2. Команда не уходила с турнира без наград с 2010 года.

Молодёжная сборная России по хоккею проиграла американцам на МЧМ

 

Сегодня ночью в американском городе Баффало состоялись матчи четвертьфинала молодежного Чемпионата мира по хоккею. В одном из них хозяева турнира принимала молодежь из России. Перед началом встречи сборная США была явным фаворитом. Матч прошел практически под диктовку американской молодежки. Встреча закончилась со счетом 4-2. В полуфинале США встретится со Швецией.

Для России такой результат - существенный провал. Хоть команда проиграла действующим чемпионам мира и хозяевам, но впервые с 2010 года молодежь не сумела получить какие-либо медали МЧМ.

В 2010 году сборную России Ю-20 сталь тренировать Валерий Брагин. Первый МЧМ нового с новым тренером выдался очень удачным для россиян. В финале чемпионата в Баффало Россия Ю-20 победила сверстников с Канады и стала обладателем молодежного Кубка мира по хоккею. После удалось только три раза выигрывать серебряные награды и раз - бронзу.
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