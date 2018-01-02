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| | Поветкин занял лидирующее место в рейтинг тяжеловесов WBA

Поветкин занял лидирующее место в рейтинг тяжеловесов WBA

Вчера, 22:40
Российский боксер Александр Поветкин стал лидером в рейтинге WBA среди тяжеловесов. Об этом пишут СМИ со ссылкой на сайт организации.

Поветкин занял лидирующее место в рейтинг тяжеловесов WBA

 

В прежнем списке Поветкин занял второй пункт, пропустив вперед только пуэрториканца Френса Окендо, который ныне идет вслед за Александром. Замыкает топ-3 представитель США Джарелл Миллер. Другой российский тяжеловес Александр Устинов находится на восьмом месте.

Ранее в середине декабря Поветкин на арене в Екатеринбурге одолел единогласным решением арбитров германского бойца Кристиана Хаммера, тем самым защитив пояса по версии WBA и WBO. Помимо этого российский спортсмен оказался кандидатом на проведение сражения с Энтони Джошуа.

Прежде Алексндр заплатил штраф за неправильный прием питания. Боксер выплатил 250 000 долларов на развитие антидопинговой программы "Чистый бокс".
Никита Готский
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