Поветкин занял лидирующее место в рейтинг тяжеловесов WBA

Российский боксер Александр Поветкин стал лидером в рейтинге WBA среди тяжеловесов. Об этом пишут СМИ со ссылкой на сайт организации.

Никита Готский

В прежнем списке Поветкин занял второй пункт, пропустив вперед только пуэрториканца Френса Окендо, который ныне идет вслед за Александром. Замыкает топ-3 представитель США Джарелл Миллер. Другой российский тяжеловес Александр Устинов находится на восьмом месте.Ранее в середине декабря Поветкин на арене в Екатеринбурге одолел единогласным решением арбитров германского бойца Кристиана Хаммера, тем самым защитив пояса по версии WBA и WBO. Помимо этого российский спортсмен оказался кандидатом на проведение сражения с Энтони Джошуа.Прежде Алексндр заплатил штраф за неправильный прием питания. Боксер выплатил 250 000 долларов на развитие антидопинговой программы "Чистый бокс".