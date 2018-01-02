Полуголый нападающий «Зенита» Кокорин устроил танцы в маске панды на пляже

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин продемонстрировал подписчикам своего instagram танец, исполненный во время отдыха в Дубае на пляже. В ролике форвард в маске панды двигается под песню рэпера Desiigner.

В течение паузы РФПЛ Александр Кокорин отдыхает в Дубае, продолжая оставаться главным ньюсмейкером футбола России. Однако события с участием Кокорина при этом с футболом не связаны. В этот раз футболист сумел удивить подписчиков видео с хэштегом #ЧтоЭтотБелыйСебеПозволяет и эмоджи в виде панды – в ролике форвард с маской панды у себя на голове исполняет танец под популярный трек рэпера из США Desiigner.В середине декабря прошлого года в Сети появилось и другое видео, на котором Кокорин отмечает свадьбу друга Алана Чочиева, являющегося полузащитником «Крыльев Советов». В ролике нападающий «Зенита» произносит свадебные поздравления и делает несколько выстрелов в воздух из пистолета. Эту запись футболист также выложил в открытый доступ в своем Инстаграм.