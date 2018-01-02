Букмекеры рассказали на кого нужно ставить в хоккейном матче Россия - США

По мнению специалистов, команду США можно считать фаворитом в поединке против сборной России в 1/8 финала молодежного чемпионата мира по хоккею. Коэффициент на выигрыш отечественных спортсменов составляет 4,20, на американцев ставят 1,50. На овертаймы идут такие данные: 5,75. Предполагается, что встреча будет обильной на забитые шайбы, а игроки забьют не менее 5 голов. Сам поединок пройдет завтра и стартует в 4 утра по Москве.
Российская национальная сборная расположилась на третьей позиции в турнирной таблице своей группы, пропустив вперед только команды Чехии и Швеции. США окончили групповой раунд на втором месте, уступив лишь вечным фаворитам канадцам. Мировое первенство пройдет в Баффало до 5 января.