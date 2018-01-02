Букмекеры рассказали на кого нужно ставить в хоккейном матче Россия - США

Букмекеры оценивали шансы российской хоккейной сборной на молодежном мундиале против США. Об этом пишут спортивные СМИ со ссылкой на контору букмекеров bwin.

Никита Готский

По мнению специалистов, команду США можно считать фаворитом в поединке против сборной России в 1/8 финала молодежного чемпионата мира по хоккею. Коэффициент на выигрыш отечественных спортсменов составляет 4,20, на американцев ставят 1,50. На овертаймы идут такие данные: 5,75. Предполагается, что встреча будет обильной на забитые шайбы, а игроки забьют не менее 5 голов. Сам поединок пройдет завтра и стартует в 4 утра по Москве.Российская национальная сборная расположилась на третьей позиции в турнирной таблице своей группы, пропустив вперед только команды Чехии и Швеции. США окончили групповой раунд на втором месте, уступив лишь вечным фаворитам канадцам. Мировое первенство пройдет в Баффало до 5 января.