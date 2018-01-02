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| | Месси обошел Роналду в списке лучших игроков по версии Marca

Месси обошел Роналду в списке лучших игроков по версии Marca

Вчера, 18:43
Аргентинец Леонель Месси стал лучшим игроком мира по версии известного издания Marca. В борьбе он одолел своего принципиального соперника Криштиану Роналду.

Месси обошел Роналду в списке лучших игроков по версии Marca

 

Испанская газета Marca презентовала топ-100 лучших футболистов ушедшего года. Первую строчку занял бомбардир аргентинской сборной и каталонской "Барселоны" Лео Месси. В первой сотне также оказался и российский голеадор Федор Смолов.

Топ-3 составляют представители "Барсы" и "Реала". На третьем месьте расположился хавбек "сливочных" Иско. Месси смог обогнать Роналду, несмотря на то, что португалец стал обладателем "Золотого мяча", также его признали лучшим игроком по версии FIFA. В первой десятке оказались Лука Модрич из "Реала", Харри Кецйн из английского "Тоттенхэма", вратарь Джанлуиджи Буффон из "Ювентуса", Неймар из "ПСЖ", Кевин де Брюйне, представляющий "Ман Сити" и Килиан Мбаппе из "ПСЖ".
Никита Готский
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