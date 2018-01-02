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| | Макгрегор заболел свиным гриппом

Макгрегор заболел свиным гриппом

Вчера, 17:01
Известный боец Конор Макгрегор страдает свиным гриппом. Об этом он сообщает на своей странице в Instagram.

 

Макгрегор обнародовал пост, сопроводив его повествованием, что в Новый год выдался нелегким для него. Конор сообщает своим подписчикам о заболеваниях, которые перенесли его родные и близкие, поэтому все торжества, прежде запланированные на праздники, пилось отменить. Врачи диагностировали у бойца австралийский грипп, при том, что он никогда не бывал в Австралии.

Два дня Макгрегор пролежал в постели, а в новогодние дни австралийский грипп оказался настоящим бичом для ирландцев. Как рассказали медики, это наиболее проблематичная ситуация на минувшие пол-века. Так, на прошедшей неделе недугом заболели более 1100 человек. Моменты заражения лихорадкой увеличились в два раза за несколько дней до Рождества. За один год по причине болезни скончались более десяти лиц, в настоящее время в клиниках находится 73 пациента.
Никита Готский
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