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| | Биатлонистки Старых и Кайшева не станут участвовать в этапе Кубка мира в Оберхофе

Биатлонистки Старых и Кайшева не станут участвовать в этапе Кубка мира в Оберхофе

Вчера, 17:00
Четырехкратная чемпионка Европы россиянка Ирина Старых и ее коллега Ульяна Кайшева не станут участвовать на этапе Кубка мира в Оберхофе. Сведения об этом появились на виртуальном ресурсе Союза биатлонистов

Биатлонистки Старых и Кайшева не станут участвовать в этапе Кубка мира в Оберхофе

 

Ирина Старых выступит на этапе Кубка мира IBU, Кайшева появится в Рупольдинге. В Оберхофе будут конкурировать 11 членов сборной России по биатлону, шесть мужчин и пять женщин. Соревнование начнется четвертого января, а завершится восьмого. В первый день стартует женская гонка, затем мужская. Шестого числа состоится преследование, а в последний день соревнования эстафета.

В 2014 году Ирину Старых дисквалифицировали, так как в ее крови обнаружили остатки препаратов, способствующих восстановлению. В 2017 году российская биатлонистка вернулась в спорт.
Домбровский Сергей
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