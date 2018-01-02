Макгрегор и Нурмагомедов обменялись оскорблениями в Twitter

Конор Магкгрегор, ирландский боец смешанных единоборств, широко известен своим буйным характером и неугомонным скандальным нравом. В очередной раз он решил о себе напомнить, оскорбив в Twitter россиянина Хабиба Нурмагомедова, который недавно одержал победу над уроженцем Бразилии Эдисоном Барбозой.

«Этот дагестанец позапрошлой ночью выглядел, как собачье дерьмо, потому все те, кто его поддерживают поехавшие. Этот бизнес переполнен грязными бомжами, которые на ринге только для того, чтобы их уложили спать. Заплатите мне сколько нужно, и король вернется», - заявил Макгрегор.

Нурмагомедов решил не вступаться в словесные баталии, потому лаконично предложил ирландцу заткнуться. Сам же Хабиб после чистой победы над Барбозой заявил, что на данный момент его интересует бой с американцем Тони Фергюсоном, а о Макгрегоре он и не думает. Нурмагомедов отмечает, что у ирландца теперь столько денег, что на октагон он вернется только, когда они у него закончатся.

Макгрегор является действующим чемпионом UFC в легком весе в двух весовых категориях. За свою карьеру он провел 24 боя, в 21 из которых одержал победу. Нурмагомедов же имеет более положительную статистику из 25 выигранных боев и ни одного поражения.

Николай Офицеров